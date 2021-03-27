Заседание парламента в Сомали сорвали люди с оружием

ПРЕТОРИЯ, 27 марта. /ТАСС/. Оппозиция сорвала в субботу заседание нижней палаты парламента Сомали, протестуя против появления в зале заседания вооруженных людей в гражданской одежде, а также попытки, по словам ряда депутатов, захвата власти. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe.

В парламенте царил полный хаос, спикер был вынужден отложить заседание. Портал выложил в сеть видео, на котором депутаты бегают по залу, крича друг на друга и пытаясь прорваться к трибуне. Оппозиция заявила, что вооруженные люди пришли на заседание, чтобы заставить депутатов проголосовать за продление на два года президентских полномочий Мохамеда Абдуллахи Мохамеда, срок пребывания которого на посту главы государства истек 8 февраля.

Между тем, как передает Garowe, за несколько часов до запланированного пленарного заседания нижней палаты парламента состоялась встреча одного из его комитетов, на котором выступил спикер Мохамед Мурсал Абдирахман. По словам присутствовавшего на встрече депутата Махада Саладу, спикер объявил, что переговоры между президентом страны и региональными лидерами по выборам парламента и главы государства зашли в тупик и необходимо проголосовать за продление полномочий как Мохамеда, так и нынешнего состава парламента.

В поисках компромисса

В последние недели в Сомали идут напряженные переговоры между президентом страны и региональными лидерами по выходу из тяжелого политического кризиса, вызванного разногласиями сторон по формуле и условиям проведения парламентских и президентских выборов. Голосование на парламентских выборах должно было пройти во второй половине февраля, однако оно не состоялось.

Руководство двух штатов - Джубаленда и Пунтленда - не соглашается на состав избиркома, который предложил Мохамед. Оно также присоединилось к требованию сомалийской оппозиции, объединенной в совет кандидатов в президенты, создать национальный переходный комитет, который должен провести в стране парламентские и президентские выборы. Пока президент не поддержал этот формат и продолжает выступать за решение всех связанных с выборами вопросов в рамках переговорного процесса с участием только глав региональных правительств. Ведется также спор и относительно положения самого Мохамеда, который объявил, что будет выставлять свою кандидатуру на президентские выборы.

В Сомали действует особая система выборов депутатов федерального парламента и главы государства. На первом этапе старейшины существующих в Сомали общин назначают 27 775 делегатов, которые затем выбирают 275 членов нижней палаты парламента. В свою очередь региональные парламенты назначают 54 сенаторов, которые заседают в верхней палате. Президент избирается всем составом парламента.