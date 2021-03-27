Абашидзе: Грузии не стоит ожидать прорыва в Женевских переговорах в ближайшее время

ТБИЛИСИ, 27 марта. /ТАСС/. Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье в ближайшее время не принесут существенных результатов в переговорах между Тбилиси, Москвой, Цхинвалом и Сухумом. Об этом в субботу сообщил ТАСС спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

"Это [Женевские дискуссии] очень важный формат. В нем участвуют ООН, ОБСЕ, Евросоюз, наши западные, американские партнеры. Мы обязательно должны прилагать больше усилий в работе этого формата при помощи более активной поддержки со стороны Запада и должны набраться достаточного терпения в процессе, который очень сложный. У нас не должно быть иллюзий, что в ближайшем будущем произойдет прорыв", - сказал Абашидзе.

Грузинский дипломат также коснулся темы переговоров с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным по налаживанию грузино-российских отношений, отметив, что очередная встреча возможно состоится в апреле. Абашидзе не стал уточнять, встретится ли он с Карасиным в очном формате, традиционно в Праге, или же в режиме видеоконференции.

Очередной раунд Женевских дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье состоялся 25-26 марта. Участниками переговоров не удалось достичь значимых результатов. По итогам переговоров замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия выразил надежду, что встречи в рамках Механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) в селе Эргнети, граничащем с Южной Осетией, будут проводиться чаще. Он также надеется, что встречи в рамках МПРИ станут проводится и в абхазском Гали, которые прекращены более двух лет. Следующий раунд назначен на 29-30 июня.

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием России, Абхазии, Южной Осетии и США при посредничестве спецпредставителей ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси.