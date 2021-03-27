СМИ: Турция и США обсудили предстоящую в Стамбуле конференцию по Афганистану

АНКАРА, 27 марта. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын провел в субботу переговоры со специальным представителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Встреча проходила в дворце Долмабахче в Стамбуле. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, а также подготовку к запланированной в турецком мегаполисе конференции по урегулированию конфликта в этой стране. Стороны выразили надежду, что встреча в Стамбуле придаст новый импульс мирному процессу, внеся вклад в процесс межафганского диалога в Дохе.

Участники встречи сошлись во мнении, что "устойчивый мир в Афганистане возможен лишь при наличии всеобъемлющего и устойчивого политического урегулирования".

Турецкая сторона подчеркнула, что стабильность в республике будет способствовать миру и процветанию во всем регионе. Анкара будет и впредь поддерживать афганский народ, заверил Калын. На встрече также присутствовал посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд.

Пресс-служба Госдепа ранее сообщила, что Халилзад 25 марта отправился с визитом в Турцию и страны региона для активизации усилий по афганским переговорам.

В начале марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Стамбуле в апреле пройдут переговоры по мирному урегулированию в Афганистане.