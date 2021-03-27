Рада 30 марта обсудит беспорядки националистов у офиса президента Украины

КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Верховная рада проведет во вторник внеочередное заседание, на котором рассмотрит проект постановления об осуждении массовых беспорядков, которые устроили националисты 20 марта возле офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в субботу сообщила пресс-служба парламента.

"Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины в связи с требованием 156 народных депутатов Украины", - говорится в сообщении. В парламенте уточнили, что на заседании будут заслушаны отчеты глав правоохранительных органов Украины в связи с беспорядками 20 марта у офиса главы государства, а также рассмотрен проект постановления об осуждении тех событий.

Во время акции 20 марта, митингующие националисты требовали освободить осужденного радикала Сергея Стерненко и других заключенных. Она была приурочена ко дню рождения бывшего главы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) в Одесской области Стерненко, приговоренного на Украине к семи годам и трем месяцам лишения свободы. Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания президентского офиса краской нанесли надписи, выбили стекла и разбили табличку с надписью "Офис президента". По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело. Эксперты подсчитали, что ремонт фасада здания обойдется по меньшей мере в $72 тыс.

После этого фракция "Слуга народа" предложила провести внеочередное заседание Верховной рады для оценки событий, произошедших у офиса главы государства. При этом в партии отметили, что поддерживают право граждан на мирный протест, но в то же время категорически не приемлют "попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами государства".