Штат Махараштра в Индии запретил массовые собрания из-за роста заболеваемости COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 марта. /ТАСС/. Власти западного индийского штата Махараштра объявили в субботу о введении с полуночи 27 марта запрета на все виды массовых общественных собраний, включая политические и религиозные, на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в распоряжении правительства штата, которое опубликовано на его официальной странице в Twitter.

"В штате запрещаются все виды общественных собраний с 27 марта", - говорится в распоряжении. Кроме того, в темное время суток нельзя будет встречаться группами более пяти человек, также на ночное время закрываются все общественные места, парки и пляжи.

"С 20:00 до 07:00, начиная с полуночи 27 марта, не будут разрешаться собрания численностью более пяти человек, нарушение повлечет за собой наказание в размере 1 тыс. рупий [$13,8] с человека. Все общественные места, включая сады и пляжи, останутся закрытыми в течение того же периода, и нарушители будут оштрафованы на 1 тыс. рупий с человека. Отсутствие маски на лице влечет 500 рупий штрафа [$6,9], штраф за плевки в общественных местах составит 1 тыс. рупий", - указывается в документе.

Также с полуночи субботы закрываются все драматические театры в штате, в том числе в его столице Мумбаи, который считается одним из центров театральной жизни страны. Правительство разрешило заказ и доставку еды ночью.

В минувшие сутки было зафиксировано максимальное число заразившихся коронавирусом с начала пандемии: 36 902 новых случая заражения за 24 часа. Этот штат остается самым пострадавшим от инфекции в Индии, которая делится на 28 штатов и восемь союзных территорий. Всего в Махараштре за время пандемии выявлено 2 637 735 заболевших. Общее число заразившихся коронавирусом в Индии достигло на утро субботы 11 908 910.