Reuters: истребители армии Мьянмы нанесли удары по деревне недалеко от границы с Таиландом

ТАСС, 27 марта. Истребители армии Мьянмы нанесли удары с воздуха по деревне, расположенной недалеко от границы с Таиландом и контролируемой вооруженной этнической группой. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

Представитель вооруженной этнической группы "Каренский национальный союз" (КНС), находящейся на территории мьянманского штата Карен, заявил, что истребители совершили атаку в районе Папун, заставив местных жителей спасаться бегством. "Они бомбили район. Местные жители говорят, что два человека убиты, еще два получили ранения", - сообщил представитель гражданской организации "Сеть в поддержку мира в Карене". Он добавил, что пострадавших может быть больше.

Военные Мьянмы пока никак не прокомментировали эти заявления.

В 2015 году между правительством Аун Сан Су Чжи и КНС было заключено соглашение о прекращении огня. Нынешнее столкновение стало самым серьезным с момента прихода военных к власти в Мьянме.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности. В четверг в Мьянме возобновились уличные протестные акции активистов Движения за демократию против захвата власти военными. По данным агентства Associated Press, в пятницу общее число погибших за все время протестов превысило 300.