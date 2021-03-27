Задержанных в Минске сотрудников портала tut.by и газеты "Наша нива" отпустили

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Задержанные в субботу в Минске два редактора портала tut.by, а также два журналиста газеты "Наша нива" отпущены из милиции.

"Редакторы tut.by Галина Уласик и Анна Калтыгина на свободе", - говорится в Telegram-канале портала. Освободили также журналистку Катерину Карпицкую и фотографа Надежду Бужан, сообщили в редакции газеты "Наша нива", сотрудниками которой они являются. Позднее Telegram-канал "Нашей нивы" сообщил об освобождении главного редактора газеты Егора Мартиновича.

В субботу в белорусской столице, а также в других городах сторонники оппозиции попытались провести массовые несанкционированные акции протеста, однако они были пресечены силовиками. Правозащитники сообщают, что им известны фамилии 118 задержанных по республике, больше всего их в столице. В Минске были задержаны пять журналистов: Калтыгина, Уласик, Карпицкая, Бужан, а также редактор газеты "Наша нива" Егор Мартинович.

В МВД в субботу сообщили о более 100 задержанных в стране участниках протестных акций.

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты и покинула страну. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. В настоящее время продолжаются немногочисленные локальные акции, однако оппозиция призывает возобновить масштабные митинги и шествия весной. Как ранее заявлял глава КГБ Белоруссии, правоохранительным органам "достоверно известно", что в период 25-27 марта будут "предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране", и они готовы пресечь действия оппозиции.

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