Протурецкие формирования блокируют работу трех пунктов пропуска в Идлибе и Алеппо

ТАСС, 27 марта. Протурецкие формирования блокируют работу трех пунктов пропуска в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил в субботу российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Продолжают функционировать пункты пропуска "Серакаб" и "Мизнас" в провинции Идлиб и "Абу-Зейдин" в провинции Алеппо, открытые при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Вместе с тем, по поступающей в российский ЦПВС информации, боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории, препятствуют выходу граждан через указанные пункты пропуска, блокируя передвижение людей и транспортных средств под угрозой применения силы и ареста", - говорится в сообщении.

"Боевики выставляют блок-посты на дорогах, ведущих к пунктам пропуска, а также проводят постановочные митинги своих сторонников с целью сорвать возобновление работы гуманитарных коридоров", - отметили в ЦПВС.