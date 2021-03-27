В Белоруссии опровергли заявление Литвы об отключении станций мониторинга радиации в марте

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Белоруссии (Белгидромет) опроверг заявление руководителя Центра радиологической безопасности Литвы Юлиуса Жилюкаса об отключении станций радиационного контроля по всей республике 7 марта, подчеркивая, что радиационная обстановка в районе БелАЭС оставалась в норме.

"7 марта 2021 года автоматические пункты измерения мощности дозы гамма-излучения (АПИ) ведомственной автоматизированной системы радиационного контроля (АСКРО) в районе размещения Белорусской АЭС функционировали в штатном режиме. Сбоев передачи данных от АПИ в Центр реагирования Белгидромета не было", - говорится в сообщении на сайте Белгидромета в субботу.

В ведомстве отметили, что каждые 10 минут данные о мощности дозы гамма-излучения поступали на сервер АСКРО, превышений над фоновыми значениями не зафиксировано. "Уровни мощности дозы гамма-излучения 7 марта на всех АПИ находились в интервале 0,05 - 0,11 мкЗв/ч, такой же диапазон значений наблюдался в остальные дни марта 2021 года и ранее", - сказано в сообщении Белгидромета. При этом там отмечается, что белорусская служба передает данные АСКРО в режиме онлайн только заинтересованным госорганам Белоруссии, ответственным за реагирование в случае чрезвычайных ситуаций, в связи с чем литовские коллеги не могли владеть информацией о том, что "в середине дня 7 марта станции были отключены от сети".

Ранее Жилюкас на литовском телеканале LRT TV заявил, что 7 марта по всей Белоруссии на время отключились станции радиационного контроля. В тот же время, оппозиционные белорусские телеграм-каналы сообщали, что на первом энергоблоке БелАЭС вышла из строя система охлаждения. В Минэнерго в субботу заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). В ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС подключен к объединенной энергосистеме страны, в декабре Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска, после чего Госатомнадзор выдал разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. Ранее сообщалось, что ввод первого блока БелАЭС в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, второго - в 2022 году.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.