Генсек ООН призвал военных Мьянмы прекратить насилие и репрессии

ТАСС, 27 марта. Генсек ООН осуждает убийство десятков мирных граждан Мьянмы и призывает к скорейшему разрешению кризиса в стране. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Генеральный секретарь [Антониу Гутерриш] осуждает убийство десятков мирных граждан Мьянмы, включая детей и подростков, силами безопасности. <...> Продолжающееся насилие со стороны военных, которое привело сегодня к самым высоким потерям с момента начала демонстраций против переворота в прошлом месяце, неприемлемо и требует твердого, единого и решительного международного ответа. Критически [важно] найти срочное решение этого кризиса", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте всемирной организации.

Гутерриш призвал военных воздержаться от насилия и репрессий. Он также добавил, что те, кто причастен к нарушениям прав человека в Мьянме, должны быть призваны к ответственности.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности. В четверг в Мьянме возобновились уличные протестные акции активистов Движения за демократию против захвата власти военными. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в пятницу общее число погибших за все время протестов превысило 300.