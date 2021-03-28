Бывший помощник Трампа назвал его позицию по беспорядкам в Вашингтоне заведомо ложной

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Бывший и.о. руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни назвал "заведомо ложной" позицию экс-президента США Дональда Трампа по беспорядкам 6 января в Вашингтоне. Своей оценкой он поделился в субботу в интервью телекомпании СNN.

"Мне было удивительно услышать это от [бывшего] президента", - признался он в ответ на просьбу прокомментировать высказывания Трампа в интервью телеканалу Fox News. Бывший глава Белого дома ранее заявил, что участники беспорядков у Капитолия в начале января "обнимали и целовали" полицейских, представляя при этом "нулевую угрозу" для безопасности.

Бывший и.о. главы аппарата сотрудников Белого дома уточнил, что среди протестующих были как мирные, так и более радикально настроенные сторонники Трампа. Однако, уточнил Малвэни, утверждения бывшего президента о безопасности действий манифестантов являются "заведомо ложными". "Неправильно говорить о том, что опасности не было. Не понимаю, как можно сказать это, зная, что умерли люди", - подчеркнул он, отметив, что тем не менее готов будет проголосовать за Трампа на выборах президента США 2024 года в случае, если он станет кандидатом от Республиканской партии.