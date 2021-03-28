"Война за вакцины" между Великобританией и ЕС. Громкие заявления и осторожные маневры

Перспективы объявления "войны за вакцины" будоражили европейский континент всю последнюю неделю. Лондон и Брюссель обменивались обвинениями и плохо завуалированными угрозами, а эксперты по обе стороны Ла-Манша предупреждали, что ЕС рискует нарушить глобальные цепочки поставок и вызвать эффект домино, если сильнее ограничит экспорт вакцин от коронавируса с территории сообщества. Конфликт, пока так и не перешедший в горячую фазу, отражает неурядицы в Евросоюзе, который пытается сдержать третью волну эпидемии и шквал недовольства медленными темпами вакцинации. Новый спор является и свидетельством продолжающегося после Brexit политического противостояния Великобритании и ЕС, отношения которых переживают кризис доверия.

Конфликт тлеет с начала года, когда Еврокомиссия (ЕК) запустила механизм контроля экспорта вакцин после того, как все западные компании-поставщики, с которыми у ЕК были заключены контракты, по очереди объявили, что не смогут выполнить свои обязательства в первом квартале. Особо сложной оказалась ситуация с британско-шведской компанией AstraZeneca, которая в первом квартале поставит ЕС около 30 млн доз вакцины вместо обещанных 100-120 млн. Глава компании Паскаль Сорио объяснил это тем, что ей не удалось быстро оптимизировать процедуру выпуска препарата на арендованном производстве в Сенефе (Бельгия), однако многие европейские политики не удовлетворились этим объяснением, заподозрив AstraZeneca в том, что компания перенаправляет значительную часть произведенных в ЕС вакцин в Соединенное Королевство, где вакцинация населения идет значительно быстрее, чем в Евросоюзе. На этом фоне в европейских столицах вновь начали выражать сомнения в эффективности и безопасности британского препарата, что вызвало падение доверия к вакцине AstraZeneca по всему миру и гнев в Лондоне.

Наивысшей точки конфликт достиг после того, как в конце прошлой недели глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пригрозила запретом на экспорт вакцин в страны, которые значительно опережают ЕС по темпам вакцинации, что весьма прозрачно намекало на Великобританию. Брюссель пытался дополнительно обосновать свое право принимать меры в отношении Лондона, обвиняя само королевство в ограничении экспорта вакцин за рубеж, однако британские власти решительно отвергли претензии, сформулированные таким образом. После этого риторика ЕС несколько изменилась, и теперь Брюссель говорит о необходимости соблюдения принципов взаимности и пропорциональности. По последним данным ЕК, за последние месяцы с территории сообщества в Великобританию было направлено свыше 20 млн доз вакцин (в основном препаратов Pfizer и германской BioNTech, являющейся партнером американской компании), однако сам ЕС пока не получил ни одной дозы препарата с британских производств AstraZeneca.

Лондон не отрицает, что пользуется преференциями AstraZeneca, поскольку заключил с ней договоренность на три месяца раньше ЕС и на лучших условиях. "Наш контракт имеет приоритет перед их контактом. Это контрактное право, оно очень однозначное", - заявил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.

Хотя содержание двух документов полностью не раскрывалось, по данным издания Politico, британский договор составлен лучше, оговаривает больше обязанностей поставщика и деталей (в том числе то, с каких производств будут идти поставки), а также позволяет Лондону применять штрафные санкции к AstraZeneca в случае срыва поставок. Евросоюз же по большему счету лишен последней возможности, отчего Брюссель и вынужден вводить экспортные ограничения, пытаясь повлиять на AstraZeneca, столкнувшуюся с форс-мажором в ЕС, но выполняющую обязательства перед Соединенным Королевством. Лидеры стран Евросоюза с неохотой, но признают, что просчитались, промедлив с заключением контрактов, так как не рассчитывали, что вакцины будут разработаны и одобрены регуляторами в рекордно короткие сроки. Однако в сообществе стараются не заострять на этом внимание, особенно с учетом предстоящих в следующем году выборов в Австрии, Германии, Франции и ряде других стран ЕС.

На континенте болезненно воспринимают и то, что консервативное правительство Бориса Джонсона напрямую увязывает успех национальной программы вакцинации с Brexit. Показатели говорят сами за себя - в Великобритании первую дозу вакцины получили 55% взрослого населения (в общей сложности сделано 33 млн инъекций) против 12% хотя бы однократно привитых взрослых в ЕС (62 млн уколов), где программа вакцинации стартовала на три недели позже. Лондон вполне справедливо указывает на то, что действовал быстрее и договорился о покупке 450 млн доз вакцин у восьми производителей (при 67 млн человек населения), а страны ЕС отказались от права вести такие переговоры самостоятельно, передав его ЕК. Кроме того, глава МИД Великобритании Доминик Рааб обвинил ЕС в подражании диктатуре из-за попыток ограничить поставки препаратов через Ла-Манш. Однако следует помнить и о том, что программа вакцинации - единственный бесспорный успех кабинета Джонсона в ходе пандемии, которая унесла в Великобритании больше жизней, чем в любой другой стране Европы.

"Выстрел в ногу"

При всей жесткости риторики, которую в последние дни использовал Брюссель, на саммите ЕС в четверг правила по экспорту вакцин так и не были значительно ужесточены, как на этом настаивали Германия, Франция и многие другие члены сообщества, а в итоговом заявлении подчеркивалась, что глобальные цепочки поставок не могут оказаться под угрозой. Как писала британская The Daily Telegraph, блокирование экспорта вакцин в Великобританию могло бы обернуться для ЕС запретом на ввоз ключевых компонентов вакцины Pfizer, которые производятся компанией Croda International в городе Снейт на севере Англии.

Об опасности эскалации конфликта среди прочих предупреждали бывший председатель ЕК Жан-Клод Юнкер и глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге, раскритиковавший подход Брюсселя. "Еврокомиссия выходит на поле боя с дробовиком. Однако есть вероятность, что, стреляя картечью, мы попадем себе же в ногу, поскольку затронем и нарушим цепочки поставок", - отметил он.

В британском правительстве отказывались обсуждать возможность встречных шагов и блокирования поставок компонентов вакцины Pfizer, однако, по мнению местных аналитиков, в Лондоне не были готовы на столь жесткие меры. Эксперты указывают, что такой шаг на время почти остановил бы производство на основном предприятии Pfizer в Бельгии. Хотя, по мнению специалистов, найти других поставщиков на территории ЕС вполне возможно, Евросоюз и Великобритания, фасующая часть своих вакцин в Германии, слишком сильно зависят друг от друга, чтобы развязывать торговую войну.

Худой мир

Сильнее любых ответных мер Великобритании по ЕС, вероятно, ударили бы репутационные потери от введения жестких ограничительных мер. За два месяца работы механизма сообщество остановило лишь поставку 250 тыс. доз вакцины в Австралию. Как обращал внимание Джонсон, Евросоюз рисковал бы сильно ухудшить свой имидж и деловое реноме, помешав компаниям выполнять их обязательства по зарубежным контрактам, а также подал бы опасный пример вакцинного национализма другим странам.

Осознавая все эти обстоятельства, в последние дни стороны перешли на заметно более миролюбивую риторику, условившись искать обоюдовыгодное решение. Широко не афишировался тот факт, что на этой неделе бывший постоянный представитель Великобритании при ЕС Тим Барроу был в Брюсселе, пытаясь уладить разногласия между сторонами и предложил Евросоюзу помощь королевства в увеличении производственных мощностей в странах сообщества. Как сообщила в субботу газета The Times, шедшие в последние дни за кулисами переговоры между ЕС и Великобританией закончились подписанием своего рода перемирия в начавшей было разгораться "войне за вакцины". По данным издания, стороны в ближайшее время заключат сделку, по условиям которой ЕС не будет поднимать вопрос об ограничениях на экспорт вакцин Pfizer в Великобританию, а королевство, в свою очередь, не будет претендовать на препараты AstraZeneca, производимые в Нидерландах.

Сказать однозначно, что после урегулирования спорных вопросов "война за вакцины" останется в прошлом, пока нельзя. Однако наиболее острая фаза этого преимущественно словесного конфликта, вероятно, уже пройдена: во втором квартале ситуация с вакцинами в ЕС должна значительно улучшиться. Pfizer сможет наладить выпуск своей вакцины в Марбурге (Германия), AstraZeneca рассчитывает окончательно наладить свое производство, а кроме того начнутся поставки препаратов американских компаний Johnson & Johnson и Moderna, обещавших Брюсселю 55 млн и 35 млн доз соответственно. Руководство ЕС рассчитывает получить 360 млн доз вакцин различных производителей к середине года, значительно ускорив темпы вакцинации. Страны сообщества по-прежнему надеются, что к концу июля смогут достичь целевых показателей, вакцинировав 255 млн человек - 70% взрослого населения. Однако это реально лишь при условии, что все будет идти строго по графику, который уже неоднократно менялся и может нарушиться вновь из-за возросшего в последнее время в ЕС недоверия к вакцинам.

Юрий Михайленко, Никита Кручиненко