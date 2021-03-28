В Туркмении прошли первые выборы в верхнюю палату парламента

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Выборы в верхнюю палату парламента состоялись в воскресенье в Туркмении, сообщило Государственное информационное агентство страны (ТDH). Выборы в этот орган проводятся в первый раз в связи с переходом страны к двухпалатной системе парламента.

Агентство отмечает, что голосование на выборах в верхнюю палату (Халк маслахаты, Народный совет) парламента (Милли генгеш, Национальный совет) началось в воскресенье в 10 часов утра (08:00 мск). В настоящее время голосование завершено. Избирательные комиссии велаятов (областей) Туркмении и Ашхабада приступили к подсчету голосов.

Народный совет парламента Туркмении состоит из 56 членов, из них 48 избирались от каждого из пяти велаятов (областей) и города Ашхабада тайным голосованием на заседаниях местных Народных советов, еще восемь членов назначаются президентом. Всего по стране для голосования на выборах в списки избирателей были внесены 240 членов халк маслахаты велаятов и Ашхабада - каждый из народных советов, на заседаниях которых проходило голосование, состоит из 40 членов.

Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов зарегистрировала 112 кандидатов. На выборах, прошедших на принципах демократии, на одно место претендовали два-три кандидата, отмечает агентство ТDH. Предвыборная агитация продолжалась с 8 марта, за это время состоялись 24 встречи кандидатов с избирателями.

За избирательным процессом в воскресенье следили 440 национальных наблюдателя в рамках своих полномочий. От Демократической партии Туркменистана было назначено 83 национальных наблюдателя, от партии Промышленников и предпринимателей - 60, от Аграрной партии - 72, от Профессиональных союзов Туркменистана - 72, от Союза женщин - 66, от Союза молодежи - 67, от групп граждан - 16 и от зарегистрированных в соответствии с законом кандидатов назначено четыре национальных наблюдателя. Основная задача наблюдателей состояла в обеспечении проведения выборов на принципах открытости, гласности и в соответствии с законом.

Народный совет

Ранее Народный совет являлся высшим представительным органом, куда входили президент, депутаты парламента, народные представители, члены правительства, главы областей, этрапов (районов) и городов, руководители судебных органов и другие. Народный совет мог, в частности, формировать ЦИК и назначать выборы и референдумы, решать вопросы об изменении государственной границы и административно-территориального деления страны.

В сентябре 2019 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов инициировал переход к двухпалатной системе парламента и объединению Халк маслахаты (представительного органа) и Меджлиса (законодательного органа) в единую систему органов представительной и законодательной власти. Меджлис теперь будет играть роль нижней палаты, а Халк маслахаты - верхней палаты парламента.

Меджлис принял в конце октября 2020 года закон, определяющий порядок работы нового двухпалатного органа представительной и законодательной власти, получившего название Милли генгеш. Этот закон разработали в связи с принятием в конце сентября 2020 года конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана". Конституционный закон вступил в действие с 1 января 2021 года.