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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Минобороны Армении: около 11 тыс. военных страны ранили в ходе конфликта в Карабахе

По данным замначальника военно-медицинского управления Вооруженных сил Гегама Пашикяна, 2% получили крайне тяжелые ранения, 7% - тяжелые

ЕРЕВАН, 28 марта. /ТАСС/. Почти 11 тыс. армянских военнослужащих были ранены в ходе войны в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель начальника военно-медицинского управления Вооруженных сил Армении Гегам Пашикян.

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"За 44 дня войны в госпиталях и больницах было зарегистрировано до 11 тыс. военнослужащих. На данный момент лечение получают около 1 500 военнослужащих. 885 человек стали инвалидами", - отметил Пашикян.

Он также сообщил, что 2% получили крайне тяжелые ранения, 7% - тяжелые, 55% были легко ранены.

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АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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