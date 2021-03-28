Демонстранты в Бейруте отвергли внешнее вмешательство в ливанский кризис

БЕЙРУТ, 28 марта. /ТАСС/. Сторонники левых сил провели в воскресенье массовое шествие по улицам ливанской столицы, которое завершилось многотысячным митингом у правительственного дворца на площади Риада Сольха. Как передает корреспондент ТАСС, участники акции отвергли попытки внешнего вмешательства в ливанский кризис и подтвердили решимость добиться прихода к власти правительства, которое будет пользоваться доверием народа.

"Те, кто делает ставку на помощь иностранных посольств в урегулировании политического кризиса, стремятся сохранить свои места в правительстве и парламенте, - заявил на митинге лидер ливанской компартии Ханна Гариб. - Мы слышим также призывы к проведению международной конференции по спасению Ливана, однако наш народ не будет платить цену за реанимацию архаичного конфессионального режима, который может только плодить коррупционеров".

Как подчеркнул оратор, целью протестного движения, которое началось 17 октября 2019 года, является "строительство в Ливане подлинно демократического светского и социального государства". Поэтому, по словам Гариба, выступления трудящихся будут нарастать вплоть до 1 мая, которое "станет днем национального спасения и социального освобождения".

Надежды на перемены

Активистка гражданского общества Ольга Халяби в беседе с корреспондентом ТАСС отметила, что ливанцы "связывают надежды на перемены с приходом к власти нового поколения политиков, не связанных с коррупционной конфессиональной системой". "Для многих очевидно, что улучшения социально-экономической ситуации не произойдет при нынешней власти, - сказала она. - Дальнейший рост инфляции, безработицы и нищеты неизбежен".

В свою очередь, пожилой демонстрант Мухаммед Сурур считает необходимым продолжение уличных акций. "Люди выходят на митинги, чтобы выразить свой гнев, потому что жизненные условия ухудшаются с каждым днем, - указал он. - Те, кто находится у власти, неспособны или не хотят решать проблемы, пусть они уходят и освободят свои места другим".

В субботу в Бейруте прошел марш христианских оппозиционных партий. Его участники проследовали к президентскому дворцу, чтобы потребовать отставки главы государства Мишеля Ауна и проведения досрочных выборов.

Вакуум власти

Острый экономический и финансовый кризис в Ливане усугубляется отсутствием в стране правительства после ухода в отставку кабинета во главе с Хасаном Диабом на фоне трагических последствий взрыва 4 августа прошлого года в морском порту Бейрута.

Президент Аун и назначенный премьер-министром суннитский политик Саад Харири не могут с 9 декабря договориться о распределении министерских постов в будущем кабинете между кандидатами от христианских и мусульманских общин.

Формирование кабинета из 18 технократов, пользующегося доверием Международного валютного фонда, является основным условием для получения Ливаном кредитов на сумму $11 млрд, которые необходимы для реализации программы стабилизации экономики и крупных инфраструктурных проектов.