В ООН заявили, что продолжают добиваться от Пекина допуска наблюдателей в Синьцзян

ТАСС, 28 марта. ООН ведет с Китаем "серьезные переговоры" о допуске наблюдателей от организации в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в воскресенье в эксклюзивном интервью телеканалу CBS.

"В настоящее время ведутся серьезные переговоры между Управлением Верховного комиссара [по правам человека] и властями Китая", - сообщил Гутерриш. Он выразил надежду на скорое достижение соглашения, когда верховный комиссар ООН по правам человека сможет посетить Китай без ограничений.

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.