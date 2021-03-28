В ряде регионов Украины завершилось голосование на местных выборах

КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Голосование на местных выборах, которые проходили в воскресенье в ряде регионов Украины, завершено, избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Как сообщил ЦИК, на промежуточных выборах депутатов Верховной рады в одномандатных округах в Ивано-Франковской области и на подконтрольной Киеву территории Донецкой области явка по состоянию на 16:00 не превышала 24%.

По данным экзитпола социологической группы "Рейтинг", в 87-м округе (Ивано-Франковская область) кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко набирает 32,4% голосов, Руслан Кошулинский от националистической партии "Свобода" - 31,6%, украинский спортсмен Василий Вирастюк от президентской партии "Слуга народа" - 29,4%. Информации по округу в Донецкой области пока нет.