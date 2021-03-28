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В Австралии расследуют возможную хакерскую атаку на почтовую систему парламента

Помощник министра обороны страны Эндрю Хасти заявил, что неисправность была связана с внешним провайдером

ТАСС, 28 марта. Ведущее агентство Австралии по кибербезопасности расследует возможный взлом почтовой системы парламента страны, которая вышла из строя на этой неделе. Об этом в понедельник сообщил телеканал 7 News.

Помощник министра обороны Эндрю Хасти заявил, что неисправность была связана с внешним провайдером, и подключение к правительственным системам было немедленно прервано в качестве меры предосторожности. "Правительство действовало быстро, и у нас есть лучшие умы в мире, работающие над тем, чтобы Австралия оставалась самым безопасным местом для работы в интернете", - сказал он в воскресенье вечером.

В воскресенье в Twitter австралийского телеканала 9 News появилось сообщение о том, что прямая трансляция была прервана из-за хакерской атаки. Телеканал информировал, что установление причин взлома может способствовать выявлению уязвимости на общенациональном уровне.

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