Эксперт: США должны быть готовы к противодействию со стороны РФ и КНР

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Власти США должны быть готовы к тому, что Россия и Китай окажут значительное сопротивление продвижению повестки действующей вашингтонской администрации во главе с президентом Джо Байденом. Такое мнение выразил в воскресенье в интервью газете The Wall Street Journal американский политолог Уолтер Рассел Мид.

"Я не помню, когда в последний раз начало работы новой администрации сопровождалось таким количеством провокаций в адрес американских противников", - сказал он. В качестве примера подобных действий эксперт привел приглашение на инаугурацию Байдена 20 января представителя Тайваня в Вашингтоне Сяо Биким (Сяо Мэйцзинь), а также резкие заявления лидера США в адрес президента РФ Владимира Путина.

"Немедленно [за началом работы администрации Байдена] последовала череда обвинений, санкций и высказываний на высоком уровне, - отметил Мид. - Были предприняты все попытки дать понять, что [новая администрация] будет отстаивать американские интересы и ценности. Этому, разумеется, не рады в Москве и Пекине".

Эксперт выразил надежду на то, что действия руководства США не являются политической ошибкой и стали следствием взвешенного подхода. "Я думаю, что Китай и Россия, а также Иран и КНДР, которая возобновила ракетные пуски, будут искать способы подвергнуть испытанию решимость [американских властей]. Нельзя давать оценки администрации Байдена до тех пор, пока мы не увидим, как она выдержит эти испытания", - продолжил он.

По словам политолога, в последние годы реакция Вашингтона на вызовы со стороны России и Китая "была не слишком воодушевляющей". "Мне кажется, что американцам порой трудно посмотреть на себя в том свете, в котором нас видят остальные, - сказал Мид. - В этих двух странах сформировалась уверенность в том, что США можно попросту игнорировать. Если администрация Байдена серьезна в своих намерениях вернуть США роль мирового лидера, то она должна быть готова столкнуться со значительным сопротивлением".

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия и Китай выступают против навязывания Соединенными Штатами своего понятия демократии, которая в представлении Вашингтона является единственно верной. По словам Пескова, мировоззрение Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина в этом вопросе идентично.