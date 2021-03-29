Минобороны Сингапура объявило тендер на закупку внедорожников на сумму более $74 млн

СИНГАПУР, 29 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Сингапура объявило тендер на замену парка легких внедорожников на сумму 100 млн сингапурских долларов ($74,2 млн). Об этом сообщила в понедельник газета The Straits Times со ссылкой на источники в ведомстве.

"Минобороны намерено закупить около 1,3 тыс. новых автомобилей, которые будут использованы при проведении операций, а также в учебных целях", - рассказал собеседник издания. В частности, как отмечает газета, ведомство намерено избавиться от машин Land Rover Defender и Mercedes-Benz 240GD, которые находятся в эксплуатации более 30 лет.

Ожидается, что поставка новой техники завершится к 2022 году. Среди наиболее вероятных моделей, которые может закупить Минобороны, значатся модернизированный Mercedes-Benz G, Ford Ranger и Toyota Hilux.

Последнее обновление парка армейских внедорожников состоялось в 2007 году, когда ведомство закупило за 85 млн сингапурских долларов ($63,1 млн) 870 автомобилей Ford Everest.