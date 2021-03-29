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СМИ: в Бангладеш 11 человек погибли в столкновениях с полицией

По данным газеты Times of India, радикальные мусульманские организации проводили акции протеста против визита в Дакку премьер-министра Индии Нарендры Моди, администрацию которого обвиняют в дискриминации мусульманского населения страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 11 участников акций протеста погибли, 10  получили ранения в минувшие выходные в Бангладеш в столкновениях с полицией и силами безопасности. Об этом в понедельник сообщает газета Times of India со ссылкой на власти страны.

Массовые демонстрации протеста проводились радикальными мусульманскими организациями против визита в Дакку премьер-министра Индии Нарендры Моди на торжества по случаю отмечавшегося 26 марта 50-летия провозглашения независимости Бангладеш от Пакистана. Исламисты обвиняют его администрацию в дискриминации мусульманского населения страны.

Наиболее ожесточенные столкновения произошли в воскресенье в Дакке, где исламисты группировки Hefazat-e-Islam совершили нападения на государственные учреждения, индуистские храмы и пассажирские поезда, поджигали автобусы и забрасывали полицейских камнями. Силы правопорядка были вынуждены применить против погромщиков слезоточивый газ и резиновые пули.

В настоящее время обстановка в Дакке остается напряженной. Власти и полиция принимают меры по предотвращению новых беспорядков.

Теги
БангладешИндияМоди, Нарендра
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