Молдавия захотела заключить новое соглашение с Румынией о финансовой помощи

КИШИНЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Молдавия попытается заключить с Румынией новое соглашение о финансовой помощи после досрочного окончания действия договора, по которому Бухарест с 2010 года должен был выделить Кишиневу €100 млн. Об этом сообщила в понедельник президент Молдавии Майя Санду телеканалу Pro TV, комментируя соответствующее уведомление МИД Румынии.

"Мы попытаемся возобновить переговоры с румынской стороной по новой программе помощи. Надеюсь, что скоро у нас будет парламент, который поддержит эту и другие программы, нацеленные на помощь людям", - сказала Санду.

По ее словам, из обещанной суммы республика получила почти €40 млн. "Более €60 млн оказались в подвешенном состоянии, так как молдавское правительство отказалось от подписания шестого протокола, необходимого для продления договора", - добавила она.

Ранее МИД Румынии сообщил, что межправительственное румыно-молдавское соглашение о программе технической и финансовой поддержки на основе предоставленной Румынией финансовой помощи Молдавии размером €100 млн, которое было подписано 27 апреля 2010 года, утратило силу 28 марта 2021 года. В румынском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Бухарест в начале ноября 2020 года предложил Кишиневу заключить новый дополнительный (шестой) протокол, который позволил бы продлить срок действия соглашения и использовать оставшиеся фонды из этих €100 млн. Проект этого протокола возлагал на Кишинев ряд обязательств, касающихся обеспечения условий для укрепления и защиты инвестиционного присутствия Румынии в Молдавии, укрепления общности языка и культуры.

При этом Молдавия переживает очередной политический кризис. Победившая на президентских выборах 2020 года Санду добивается проведения досрочных выборов в парламент. Под давлением акций протеста сторонников президента в декабре в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывали оппоненты Санду - Партия социалистов республики Молдова, располагающая 37 мандатами в 101-местном парламенте. Президент блокирует утверждение нового кабинета министров, чтобы спровоцировать роспуск законодательного органа, в котором учрежденная ею Партия действия и солидарности имеет всего 15 мест.