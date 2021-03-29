Посол в РФ заявил, что отношения Пакистана и России не зависят от внешних факторов

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Отношения с Россией приоритетны для Пакистана, они не зависят от внешних факторов и отмечены доверием и взаимной выгодой. Об этом заявил в понедельник посол Пакистана в РФ Шафкат Али Хан на вебинаре, организованном Российским советом по международным делам и пакистанским Институтом стратегического видения.

"Отношения с Россией остаются важным приоритетом пакистанской внешней политики, - отметил дипломат. - Наши двусторонние отношения самодостаточны, они не являются ни продуктом какого-то специфического геополитического соперничества, ни отношений с третьими странами".

Он добавил, что связи двух стран "отмечены стратегическим доверием и развивающейся взаимовыгодной кооперацией". "Я хотел бы подчеркнуть: в более широком контексте мы смотрим на Россию как на фактор стабильности в регионе", - указал посол.