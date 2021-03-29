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Премьер Грузии заявил перед переговорами с оппозицией, что не планирует досрочных выборов

Ираклий Гарибашвили отметил, что состоявшееся осенью 2020 года голосование признали легитимным
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили AP Photo/Shakh Aivazov
Описание
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
© AP Photo/Shakh Aivazov

ТБИЛИСИ, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Грузии не собирается проводить досрочные парламентские выборы, как того требует оппозиция, поскольку состоявшееся осенью 2020 года голосование признано легитимным. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам, комментируя переговоры с оппозицией по выходу из политического кризиса.

"Досрочные [парламентские] выборы [проводиться сейчас] в стране не будут. Мы закончили говорить об этом. Официальные лица Евросоюза, Сената, Государственного департамента США, БДИПЧ/ОБСЕ и вообще весь мир признали наши [прошедшие] выборы и поздравили нас. О каких выборах вы мне говорите?" - сказал Гарибашвили.

Теги
ГрузияГарибашвили, Ираклий
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