В Армении заявили, что благодарны РФ за усилия по прекращению военных действий в Карабахе

ЕРЕВАН, 29 марта. /ТАСС/. Ереван благодарен Москве за усилия по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник в ходе заседания парламентской постоянной комиссии по внешним связям заявил глава МИД республики Ара Айвазян.

"Россия продолжает оставаться нашим стратегическим союзником, и мы оцениваем действия РФ, поскольку все-таки военные действия были остановлены благодаря усилиям РФ. Может, это не нравится некоторым, но это факт, иначе у нас была бы совсем другая ситуация", - заявил он.