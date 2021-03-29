Защита Кочаряна потребовала прекратить его уголовное преследование после отмены статьи УК

ЕРЕВАН, 29 марта. /ТАСС/. Адвокатская команда бывшего президента Армении Роберта Кочаряна представила ходатайство в суд общей юрисдикции с требованием прекратить уголовное преследование в отношении политика с учетом решения Конституционного суда. Об этом в понедельник в ходе пресс-конференции заявил адвокат бывшего главы республики Айк Алумян.

Ранее КС признал антиконституционной статью 300.1 УК республики ("Свержение конституционного строя"), по которой обвиняется Кочарян.

"Было бы логично, чтобы сторона обвинения сегодня же заявила, что уголовное дело в отношении Кочаряна прекращается с учетом решения КС. Однако они этого не сделают. Мы сами представили ходатайство суду, чтобы уголовное преследование в отношении нашего подзащитного немедленно прекратилось", - заявил он.

Высший судебный орган страны в 2018 году принял в производство заявление от защиты Кочаряна, а также от суда общей юрисдикции Еревана о рассмотрении вопроса на предмет соответствия конституции статьи 300.1 УК Армении.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший государственный пост. В ходе столкновений митингующих с сотрудниками органов правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего за помощью к медикам тогда обратились около 230 человек.

После смены власти в стране 8 мая 2018 года, когда премьер-министром стал Никол Пашинян, расследование дела об указанных событиях возобновилось. Кочарян называет его политически мотивированным.