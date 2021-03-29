Секретарь Совбеза Белоруссии обвинил соседние страны в отработке наступательных шагов

МИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил ряд стран "на внешнем контуре" в отработке наступательных действий в ходе учений. Об этом сообщило агентство БелТА.

"К сожалению, мы видим, что тематика этих учений не имеет оборонительной направленности: рассматриваются вопросы общекризисного реагирования, отрабатывается наступательная тематика", - сказал Вольфович в понедельник журналистам после совещания у президента Александра Лукашенко по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране. По данным агентства, во время совещания главе государства было доложено о ситуации "на внешнем контуре, проведении в сопредельных странах военных учений".

Комментируя ситуацию в республике, в том числе недавнюю информацию о предотвращении терактов, Вольфович отметил, что созданная в стране система нацбезопасности выполняет стоящие перед ней задачи. "Есть еще информация определенного рода, но оперативные вещи раньше времени говорить нельзя. Все эти негодяи у нас переписаны, и, скорее всего, в ближайшее время мы эти списки опубликуем, чтобы они знали, что мы их знаем. Это люди, которые бросили свою страну, убежали и из-за границы пытаются столкнуть людей друг с другом", - сказал он.

По его словам, различными деструктивными силами были предприняты попытки по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии, "поднятию протестной массы". "Руководство этими мероприятиями осуществляли деятели, находящиеся за границей, так называемые лидеры, которые "переживают" за то, что творится на территории страны, предатели, по-другому не назову, которые входят в BYPOL (находящиеся за рубежом оппозиционно настроенные бывшие сотрудники силовых структур Белоруссии)", - отметил Госсекретарь. Он добавил, что эти люди не думают о том, что может произойти с теми, кто по их призывам принимает участие в противозаконных мероприятиях, и "рассматривают их как пушечное мясо".

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что у границ республики идет постоянное наращивание военного потенциала, а Польша и страны Прибалтики стали "полигонами для регулярных учений и тренировок войск НАТО". В свою очередь, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отмечал, что в странах, с которыми на западе граничит Белоруссия, в течение минувшего года значительно возросла интенсивность боевой подготовки.