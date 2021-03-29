В партии Пучдемона заявили, что не поддержат Арагонеса на пост лидера Каталонии

МАДРИД, 29 марта. /ТАСС/. Партия "Вместе за Каталонию" экс-главы правительства региона Карлеса Пучдемона воздержится при втором голосовании по кандидатуре Пере Арагонеса на пост главы правительства этого испанского автономного сообщества. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении в Twitter политической силы.

Без поддержки "Вместе за Каталонию" сторонник партии "Левые республиканцы Каталонии" (ЛРК) Арагонес, вероятнее всего, не сможет быть утвержден лидером региона. Обе политические силы выступают за независимость региона, однако пока они не пришли к соглашению по вопросу поддержки кандидата от ЛРК. "На сегодняшнем заседании исполнительного комитета все члены единогласно решили все еще воздержаться на дебатах по утверждению кандидатуры Пере Арагонеса", - говорится в публикации "Вместе за Каталонию" (32 кресла в 135-местном парламенте региона).

Пока ЛРК (33 мандата) смогла договориться лишь с сепаратистской политической силой "Кандидаты за народное единство" (девять кресел). В пятницу в парламенте автономии уже состоялось первое голосование по кандидатуре Арагонеса на пост главы регионального правительства. Для избрания ему было необходимо получить голоса минимум 68 из 135 парламентариев.

Поскольку этого не произошло, 30 марта должно состояться второе заседание по его кандидатуре. В этом случае стороннику ЛРК уже будет достаточно заручиться поддержкой простого большинства депутатов, то есть проголосовавших за него должно быть больше его противников без учета тех, кто решил воздержаться. У парламента автономии есть примерно два месяца на то, чтобы утвердить нового лидера. В противном случае Каталонию ждут еще одни выборы.

38-летний Арагонес занял пост замглавы правительства Каталонии в 2018 году. Тем не менее в сентябре прошлого года испанский суд постановил лишить Кима Торру, возглавлявшего на тот момент кабмин автономного сообщества, права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. В результате Торра утратил статус лидера региона, а Арагонес стал исполняющим обязанности главы каталонского правительства.