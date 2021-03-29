СМИ: колонна снабжения сил коалиции подверглась атаке в Ираке

ТАСС, 29 марта. Очередное нападение совершено в Ираке на колонну снабжения сил возглавляемой США международной антитеррористической коалиции. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в сфере безопасности.

По данным канала, взрывное устройство сработало на пути следования грузовиков материально-технической поддержки альянса на скоростной трассе в провинции Бабиль к югу от Багдада. В результате атаки пострадал один человек, он был доставлен в больницу. Кроме того, одно транспортное средство получило повреждения. Отмечается, что колонна продолжила двигаться к месту назначения.

Подобные нападения, направленные против логистических поставок, осуществляемых чаще всего транспортом местных компаний снабжения, которые работают по контракту на коалиционные войска, значительно участились в Ираке. В последнее время они совершаются регулярно. До сих пор ответственность за них никто на себя не брал. Между тем, ранее ряд военизированных шиитских формирований, в том числе проиранская группировка "Катаиб Хезболлах", неоднократно угрожал ударами по войскам США в Ираке, если они не покинут арабскую страну в соответствии с принятой иракским парламентом резолюцией.