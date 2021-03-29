МОГО призывает страны к добровольным взносам для более успешной работы организации

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Международная организация гражданской обороны (МОГО) призывает страны последовать примеру России, которая осуществляет добровольные взносы для развития и успешной работы организации. Об этом заявила генеральный секретарь МОГО Мариату Яп в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Для своей успешной работы МОГО рассчитывает на обязательные взносы государств-участников и на добровольные взносы как от государств-участников, так и от других государств, не являющихся участниками организации, - подчеркнула она. - Государства, которые делают особые добровольные взносы, получают статус стратегических партнеров МОГО. Сейчас такой статус носит Российская Федерация. Пользуясь случаем, хочу призвать другие государства-участники действовать так же, как действует РФ".

В этом же контексте Яп упомянула Швейцарию. "Забыла сказать, что остается еще и Швейцария, в которой находится штаб-квартира МОГО и которая также много делает для организации", - сказала она.

А сам призыв, как отметила генсекретарь, адресован, в частности, Китаю, Южной Корее, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катару.

МОГО, по словам Яп, работает по принципу кассы взаимопомощи, чье призвание - помогать государствам развивать их национальные системы гражданской обороны. Однако она указала, что уровень развития гражданской обороны не везде одинаков, в то время как "катастрофы не знают границ". "Поэтому если вы не объединяете своих усилий, то катастрофы, происходящие в менее развитых странах, могут затрагивать и более развитые страны. Отсюда возникает необходимость для МОГО укреплять свои действия, продвигая идею обмена опытом, обмена знаниями, а также обмена материальными, логистическими и даже человеческими ресурсами, чтобы повысить устойчивость мирового сообщества", - подчеркнула генсекретарь.

Международная организация гражданской обороны (International Civil Defence Organisation, ICDO, МОГО) - межправительственная организация, которая специализируется в области гражданской обороны и защиты на международном уровне. Россия вошла в состав МОГО 6 мая 1993 года и представлена в этой организации министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.