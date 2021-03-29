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Борьба с изменениями климата

Генсек МОГО считает, что страны должны сплотиться на фоне климатических изменений

По словам Мариату Яп, количество природных катастроф в мире увеличивается

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Международное сообщество должно сплотиться на фоне глобального изменения климата. Об этом заявила генсекретарь Международной организации гражданской обороны (МОГО) Мариату Яп в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

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По словам Яп, количество природных катастроф в мире увеличивается на фоне изменения климата.

"Характер этих стихийных бедствий становится все более жестоким. Сегодня единственный способ [справиться с ними] - это укреплять совместные действия, чтобы сплотить ряды. Кроме того, делать упор на прогнозировании, упреждении, усиливая возможности государств в области мониторинга, чтобы лучше защищать людей и оберегать материальные ценности и окружающую среду", - указала она.

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