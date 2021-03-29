Экс-глава МВД Молдавии предложил найти компромиссного кандидата в премьеры

КИШИНЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда", бывший глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе призвал отозвать поддержанную большинством депутатов кандидатуру Владимира Головатюка на пост премьер-министра страны и предложить вместо него компромиссного претендента.

"Призываю тех, кто принимает решения: пересмотрите свое отношение и дайте стране шанс на полномочное правительство. Остановитесь, пока вы все не разрушили", - сказал Нэстасе в ходе брифинга, выразив сожаление, что "власти уже пять месяцев не могут решить вопрос досрочных выборов, а политиков больше занимают их партии, чем будущее страны".

Нэстасе обратился к лидеру крупнейшей в стране Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), бывшему президенту Игорю Додону с просьбой "отказаться от кандидатуры Головатюка и дать возможность выдвинуть другого кандидата, который сформирует правительство", предупредив, что в противном случае Молдавия может лишиться внешней помощи от МВФ, ЕС и Румынии. "А после этого можно будет организовать досрочные выборы, которые дадут людям возможность выбрать своих представителей", - заключил Нэстасе.

Ранее за формирование полномочного правительства и против роспуска парламента выступили после консультаций с президентом страны Майей Санду пять из шести парламентских фракций. Однако если социалисты и группа "За Молдову", которые вместе контролируют большинство в 53 из 101 депутата, предложили Санду назначить кандидатом в премьеры Головатюка, то лидеры Демократической партии Молдовы, формирования "Про Молдова" и партии "Платформа "Достоинство и правда" высказались за утверждение "проевропейского правительства". При этом депутаты последней партии предложили на пост премьера их лидера - Нэстасе. С требованием Санду распустить парламент согласилась только фракция пропрезидентской Партии действия и солидарности (ПДС).

Политический кризис

На прошлой неделе Санду пригласила депутатов обсудить роспуск законодательного органа, после того как они дважды отклонили предложенную ею кандидатуру на пост премьер-министра. По закону, если парламент дважды не утвердит кабинет, президент страны может обратиться в Конституционный суд (КС) с просьбой признать парламент недееспособным и инициировать его роспуск.

Однако депутаты обращают внимание на то, что это условие не применимо к ситуации, в которой президент блокирует процесс, предлагая на пост премьера кандидатов без согласования с парламентским большинством. В законе сказано, что кандидат на пост премьера выдвигается президентом после его согласования с депутатами.

Санду вступила в должность главы государства в конце декабря 2020 года, после чего потребовала роспуска парламента и отставки правительства. Наблюдатели отмечают, что за этим может стоять желание улучшить представительство в парламенте учрежденной президентом ПДС, которая сейчас располагает всего 15 мандатами, чего недостаточно для формирования кабинета. Под давлением акций протеста сторонников Санду в декабре в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывали социалисты.