Блинкен заявил, что администрация Байдена будет опираться на многосторонние действия и ООН

ООН, 29 марта. /ТАСС/. Новая американская администрация намерена опираться в своей внешней политике на принцип многосторонних действий и Объединенные Нации. С таким заверением выступил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, обращаясь в рамках "виртуальной поездки" в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке к персоналу американского постоянного представительства при этой международной организации.

"Мы находимся на том этапе, когда будем жить, опираясь на многосторонние действия. Поскольку мы сами в этом заинтересованы", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства, речь которого транслировалась в прямом эфире на сайте Госдепартамента США. "Прежде всего, - отметил Блинкен, - как вы знаете, президент [США Джо] Байден считает, что американская внешняя политика должна включать сотрудничество с другими странами и работу по линии многосторонних организаций, когда мы можем это делать". "Так мы решаем глобальные проблемы, которые попросту слишком велики для любой отдельной взятой страны, включая нашу. Наша работа в ООН является жизненно важным компонентом, центральным компонентом данной стратегии", - сказал глава американской дипломатии.

По его словам, международное сообщество благодаря ООН координирует действия для преодоления таких кризисов, как распространение коронавируса и глобальное изменение климата, а также в целях защиты прав человека, "поддержания стабильности и безопасности в мире". "И <...> благодаря американскому лидерству в ООН все это становится возможным", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь призвал сотрудников постпредства США при ООН "строить коалиции со странами-единомышленницами", "побеждать в конкуренции с теми странами, которые стремятся не допустить того, чтобы ООН была самой эффективно работающей и амбициозной организацией".