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Пандемия COVID-19

Премьер Канады призвал обеспечить равный доступ всех стран к вакцинам от коронавируса

Пандемия показала разрывы и неравенства в экономиках и в сообществах, указал Джастин Трюдо

ОТТАВА, 29 марта. /ТАСС/. Мировое сообщество должно обеспечить всем странам равный доступ к вакцинам от коронавируса. С таким призывом выступил в понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе видеообращения, которое транслировалось на сессии ООН высокого уровня.

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"Эта пандемия показала разрывы и неравенства в наших экономиках и в наших сообществах", - сказал он. По словам Трюдо, мировая экономика из-за пандемии оказалась в состоянии наихудшей за последние 90 лет рецессии и привела к серьезному ухудшению финансового положения сотен миллионов человек по всему миру.

"Чтобы двигаться дальше, мы все должны работать вместе. В первую очередь мы должны убедиться, что у всех [стран] есть доступ к безопасным вакцинам [от коронавируса]", - подчеркнул премьер-министр Канады. В связи с этим он напомнил, что Оттава полностью поддерживает созданный механизм по распространению вакцин через международный механизм COVAX, который является мировой площадкой по покупке таких препаратов. Ранее Оттава уже направила в фонд 840 млн канадских долларов ($680 млн).

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинПандемия COVID-19
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