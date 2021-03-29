КС Украины соберется 12 апреля на экстренное заседание в связи с указом Зеленского

КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Специальное пленарное заседание Конституционного суда (КС) Украины запланировано на 12 апреля в связи с отменой президентом Украины Владимиром Зеленским указа о назначении судьями КС Александра Тупицкого (глава суда) и Александра Касминина. Соответствующее распоряжение за подписью Тупицкого было опубликовано в понедельник на странице суда в Facebook.

"Созвать 12 апреля в 12:00 специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины для рассмотрения вопроса об увольнении с должности судей КСУ Касминина А. В. и Тупицкого А. Н. в связи с изданием указа президента Украины "О некоторые вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" №124/ 2021 от 27 марта 2021 года", - говорится в распоряжении.

Ранее Зеленский отменил указ бывшего президента Украины Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого на должность судьи КС. Аналогичное решение принято и в отношении еще одного судьи этой инстанции - Касминина, который также занимал этот пост с 2013 года. Зеленский основанием для своего решения, кроме прочего, указал постановление Верховной рады от 17 февраля нынешнего года. В нем, в свою очередь, говорится, что Янукович в период с 2010 по 2014 год узурпировал власть. По мнению Зеленского, то, что некоторые назначенные Януковичем судьи КС до сих пор исполняют должностные обязанности, создает "угрозу государственной независимости и национальной безопасности".

Зеленский 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении главы КС Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца. 19 января Госбюро расследований Украины предъявило Тупицкому обвинение по статьям о даче заведомо ложных показаний и подкупе свидетеля. В дальнейшем Окружной административный суд Киева запретил Тупицкому появляться на рабочем месте.

Согласно украинскому законодательству, решение об увольнении судьи КС принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава суда, то есть решение должны одобрить не менее 12 из 18 судей.

В Раде считают указ незаконным

Депутат Верховной рады, член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и судья КС в отставке Василий Нимченко назвал решение президента отменить назначение двух судей не соответствующим конституции страны, а также превышающим его полномочия.

Он считает, что основной закон Украины не предусматривает вариант отстранения судьи КС от должности, который использовал Зеленский. Депутат подчеркнул, что в конституции четко регламентированы основания для увольнения судьи КС и что "желание президента создать Конституционный суд "под себя" в эти основания не входит". Депутат напомнил, что аналогичная попытка уволить судью КС для одного из предшественников Зеленского обернулась неудачей. В частности, Виктор Ющенко на посту президента Украины таким же образом отстранил Сюзанну Станик. Она оспорила его указ в районном суде и была восстановлена в должности.

Прекращение полномочий по конституции

По Конституции Украины, полномочия судьи КС прекращаются в случае завершения их срока, достижения им 70-летнего возраста, прекращения украинского гражданства или обретения гражданства другого государства. Кроме того, основаниями также являются вступление в силу решения суда о признании судьи безвестно отсутствующим или объявление умершим, признание недееспособным или ограниченно дееспособным. Иными основаниями также являются вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение им преступления, а также смерть.

При этом основаниями для увольнения судьи КС с должности являются неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, нарушение им требований относительно несовместимости. Другими основаниями названы совершение судьей существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, которое является несовместимым со статусом судьи КС или выявило его несоответствие занимаемой должности. Еще одним основанием является подача судьей заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.