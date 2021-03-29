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Кризис в Сирии

Постпред Сирии при ООН призвал США отменить односторонние санкции в отношении его страны

Прогресс в дискуссии возможен только при отказе от политизации, отметил Бассам Саббаг

ООН, 29 марта. /ТАСС/. Новый постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг призвал США отменить одностороннее санкции в отношении сирийского народа. "Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении задавался вопросом, как положить конец страданиям сирийского народа. Я отвечу: первым шагом должна быть отмена негуманных ограничительных мер, которые ваша страна ввела в отношении сирийского народа", - сказал он в понедельник, выступая на проходящем в видеоформате заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.

Саббаг добавил, что "дискуссия в СБ ООН не достигнет прогресса из-за провокационных заявлений и неуместных высказываний в адрес сирийского правительства". "Прогресс возможен только при отказе от политизации", - подчеркнул он.

Сирийский постпред также резко осудил проводимую 29-30 марта пятую Брюссельскую конференцию по поддержке будущего Сирии. "Эта конференция используется, чтобы очернить образ сирийского правительства", - указал он.

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