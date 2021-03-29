Госдеп объявил награду в $10 млн за сведения об обвиняемом в убийстве экс-премьера Ливана

ТАСС, 29 марта. Госдепартамент США объявил награду в $10 млн за информацию о Селиме Айяши, обвиняемом в убийстве бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири в 2005 году. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства в понедельник.

"Программа Госдепартамента Rewards for Justice ["Вознаграждение за помощь правосудию"] предлагает награду в $10 млн за информацию, которая поможет установить местонахождение или идентифицировать Селима Айяши, высокопоставленного агента в подразделении террористической организации "Хезболлах", занимающемся политическими убийствами, а также за информацию, которая позволит не допустить совершения им актов международного терроризма против американских граждан или собственности", - указано в заявлении.

По информации Госдепа, Айяши также участвовал в действиях, направленных против американских военнослужащих, и получал указания непосредственно от лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы.

Рафику Харири принадлежит заслуга в проведении реконструкции Ливана после гражданской войны 1975-1990 годов. 14 февраля 2005 года он стал жертвой теракта на бейрутской набережной. Вместе с экс-премьером погибли телохранители и советники (свыше 20 человек), находившиеся в одном кортеже. В причастности к убийству обвиняли четырех ливанцев - Селима Айяши, Хусейна Унейси, Хасана Мерхи и Асаада Сабра. Следствием установлено, что все они были связаны с шиитской партией "Хезболлах". В августе 2020 года прошло заседание Спецтрибунала по Ливану, в ходе которого международные судьи признали виновным Айяши, а остальных оправдали. Айяши был заочно приговорен к пяти пожизненным срокам. Лидер "Хезболлах" Насрулла отказался выдать подозреваемых международному правосудию. Он отверг все обвинения и предупредил, что "политически мотивированный судебный процесс в Гааге может спровоцировать новую междоусобицу в Ливане".