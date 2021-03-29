Гутерриш обсудил с Блинкеном возобновление сотрудничества США и ООН

ООН, 29 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поднял на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в понедельник вопросы восстановления после пандемии, а также урегулирования в Йемене, Ливии и Сирии.

Генсек назвал проходящие в видеоформате переговоры "важной возможностью возобновить диалог между ООН и США <...> по наиболее сложным задачам нашего времени". "Усилия и вклад США принципиально важны для решения многих серьезных проблем, начиная с пандемии COVID-19", - отметил он в ходе встречи.

"Для прекращения распространения пандемии по всему миру, как я считаю, необходим глобальный план вакцинации, именно поэтому я предложил странам "Большой двадцатки" создать специальную группу для разработки и реализации такого плана", - добавил Гутерриш.

Он также выразил уверенность, что США и ООН "будут работать над достижением устойчивых договоренностей в Афганистане и Йемене, для координации усилий в Ливии, достижения существенного прогресса в политическом диалоге в Сирии и возобновления ближневосточного мирного процесса".