СМИ: суд в Киеве отправил экс-командира батальона "Донбасс" под домашний арест

КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева присудил круглосуточный домашний арест для бывшего командира батальона "Донбасс" и координатора экономической блокады региона Анатолия Виногродского по делу о создании незаконного вооруженного формирования и нелегальных поставках запчастей для военной техники из РФ. Об этом сообщило в понедельник украинское издание "Украинская правда".

"Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского (позывной "Гал")", - сказано в сообщении. Обвинение просило поместить подозреваемого в СИЗО.

Анатолий Виногродский - бывший участник силовой операции на востоке Украины, с 3 апреля 2015 по июль 2016 года был командиром батальона "Донбасс". Он также являлся координатором штаба блокады торговли с Донбассом. Сотрудники полиции Украины уже задерживали Виногродского в ноябре 2017 года по подозрению в совершении разбойного нападения. Суд первой инстанции постановил тогда арестовать его на два месяца, но эта мера пресечения была отменена апелляционным судом.

О задержании Виногродского стало известно в понедельник. По делу о создании незаконного вооруженного формирования и нелегальных поставках запчастей для военной техники из РФ ранее были взяты под стражу экс-депутат Верховной рады Семен Семенченко и агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко.