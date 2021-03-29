Псаки заявила, что Байден не намерен встречаться с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не намерен лично встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Теперь, когда президент говорит, что готов к некоторой форме дипломатии с КНДР, включает ли это [возможность] сесть [за стол переговоров] с Ким Чен Ыном?" - спросила Псаки одна из журналисток. "Думаю, его [Байдена] подход будет совсем иным, это не его намерение", - ответила пресс-секретарь американского лидера.

Белый дом сообщил в январе, что нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом собирается подготовить новую стратегию в отношении КНДР и проводить курс в том числе на сдерживание Пхеньяна.

Предыдущий глава администрации США Дональд Трамп предпринял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй такой саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья встреча, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.