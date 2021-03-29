Блинкен в беседе с генсеком ООН подтвердил приверженность США принципу мультилатерализма

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Американская администрация придерживается убеждения в том, что ООН остается основой многосторонней системы международного взаимодействия. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая по видеосвязи на встрече с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем.

"Это уже третья наша беседа с генеральным секретарем за те два месяца, что я нахожусь во главе Госдепартамента. И этот факт является отражением реальности, которая заключается в том, что ООН - основа многосторонней системы, которая крайне важна для Соединенных Штатов", - подчеркнул шеф американской дипломатии.

По словам Блинкена, ни один вопрос международной повестки "не может быть решен какой-либо страной, в том числе США, в одиночку". "Нам необходимо искать способы координации, взаимодействия, решения проблем общими усилиями", - констатировал госсекретарь.

"ООН - та организация, к которой страны обращаются с тем, чтобы справиться с общими вызовами", - отметил он. По словам Блинкена, администрация президента США Джо Байдена привержена принципу многостороннего подхода, и уже продемонстрировала это, вернувшись в Парижское соглашение по климату, а также во Всемирную организацию здравоохранения.