США продлили режим санкций в отношении Ирана и Южного Судана

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты продлевают режим односторонних санкций в отношении Ирана и Южного Судана. Об этом говорится в письменных уведомлениях, подписанных президентом Джо Байденом и направленных руководству Конгресса США. В понедельник тексты этих документов обнародовала пресс-служба Белого дома.

"Действия и политика правительства Ирана продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов", - утверждает американский лидер. В связи с этим он, как отмечается в документах, принял решение "сохранить в силе всеобъемлющие санкции против Ирана в ответ на данную угрозу".

Аналогичное решение принято главой администрации США и в отношении Южного Судана. В извещении Белого дома уточняется, что режим чрезвычайного положения применительно к Южному Судану, предусматривающий применение ограничительных мер, продлен еще на год.