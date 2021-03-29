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США продлили режим санкций в отношении Ирана и Южного Судана

Действия и политика Тегерана "продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США", утверждает американский лидер Джо Байден

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты продлевают режим односторонних санкций в отношении Ирана и Южного Судана. Об этом говорится в письменных уведомлениях, подписанных президентом Джо Байденом и направленных руководству Конгресса США. В понедельник тексты этих документов обнародовала пресс-служба Белого дома.

"Действия и политика правительства Ирана продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов", - утверждает американский лидер. В связи с этим он, как отмечается в документах, принял решение "сохранить в силе всеобъемлющие санкции против Ирана в ответ на данную угрозу".

Аналогичное решение принято главой администрации США и в отношении Южного Судана. В извещении Белого дома уточняется, что режим чрезвычайного положения применительно к Южному Судану, предусматривающий применение ограничительных мер, продлен еще на год.

Теги
СуданСШАИранБайден, Джозеф (Джо)
Пандемия COVID-19
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