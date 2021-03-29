Блинкен заявил, что интересы США и Китая по КНДР отчасти совпадают

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Интересы США и Китая относительно КНДР частично совпадают, что подтвердилось на переговорах на высоком уровне в Анкоридже (штат Аляска). Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в видеоформате, организованном пресс-центром для иностранных журналистов в Нью-Йорке.

По словам госсекретаря, тема КНДР была одной из основных во время его поездки в Японию и Южную Корею. "Мы также обсуждали это на встрече с нашими китайскими коллегами в Анкоридже несколько дней спустя. Это одна из тех сфер, в которых наши интересы совпадают с интересами Пекина", - констатировал Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что осуществленный в КНДР уже после китайско-американских переговоров запуск баллистических ракет "является провокацией". "Дестабилизирующие ситуацию ракетные запуски осудили и США, и наши партнеры и союзники, в том числе - в системе ООН, так как они нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают региональной и международной безопасности", - подчеркнул Блинкен.

Президент США Джо Байден, комментируя запуск 25 марта Пхеньяном ракет, заявил, что испытания "привели к нарушению резолюции 1718 Совета Безопасности ООН". Он также выразил готовность "ответить надлежащим образом", если КНДР решит пойти на эскалацию напряженности. В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове отвечает интересам международного сообщества. По ее словам, соответствующие стороны должны идти навстречу друг другу для урегулирования ситуации в регионе.

18-19 марта в Анкоридже состоялись переговоры на высоком уровне между США и Китаем. С американской стороны в них участвовали Блинкен и помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, с китайской - член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И. В ходе двухдневного мероприятия стороны столкнулись с серьезными разногласиями, однако по его итогам констатировали проведение конструктивного диалога.