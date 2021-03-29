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Постпред США: Вашингтон изучает новые меры, которые можно принять в ООН в отношении КНДР

Линда Томас-Гринфилд рассказала о консультациях с японскими и южнокорейскими партнерами

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают дополнительные меры, которые ООН могла бы принять в отношении КНДР после нового запуска баллистических ракет Пхеньяном. Об этом сообщила в понедельник постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на видеобрифинге, организованном пресс-центром для иностранных журналистов в Нью-Йорке.

"Мы занимаемся этой темой в [штаб-квартире ООН в] Нью-Йорке и провели консультации с нашими японскими и южнокорейскими партнерами, мы провели встречу санкционного комитета СБ ООН 1718 (занимается контролем за выполнением санкций в отношении КНДР - прим. ТАСС)", - уточнила она. "Рассматриваем дополнительные меры, которые можно было бы предпринять здесь, в Нью-Йорке", - добавила дипломат.

Осуществленный 25 марта запуск баллистических ракет стал первым в КНДР с 29 марта прошлого года. КНДР подтвердила, что 25 марта провела испытания двух новых тактических управляемых ракет. В сообщении, опубликованном в центральной газете Rodong Sinmun, говорилось, что новые ракеты, которые могут нести заряд массой до 2,5 тонны, пролетели около 600 км, прежде чем упасть в заданной точке в Японском море.

Теги
ЯпонияСШАКНДРРеспублика КореяТомас-Гринфилд, Линда
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