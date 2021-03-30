Вучич назвал незаконное прослушивание его разговоров попыткой госпереворота

БЕЛГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич считает незаконное прослушивание его разговоров и разговоров членов его семьи попыткой государственного переворота. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич каналу TV Happy.

"Это была несомненная попытка госпереворота. Они не имели права прослушивать президента республики. Вероятно, расследование уже завершено", - заявил сербский лидер.

"Это частично правоохранительные органы, частично правительственные структуры, а частично иностранный фактор. Не забывайте про этот третий фактор", - сказал Вучич

В начале марта пресс-служба Министерства внутренних дел Сербии сообщила, что факты незаконной прослушки президента были бесспорно доказаны в ходе следствия. Были допрошены десятки сотрудников МВД и один сотрудник Агентства информационной безопасности (спецслужба). В результате было задокументировано 1 572 факта прослушивания, прокурору переданы расшифровки разговоров и другие доказательства.

Ранее полиция Сербии сообщила, что располагает оперативными данными о том, что на президента страны готовилось покушение 27 января, в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде. Кроме того, глава МВД Сербии Александар Вулин сообщил, что лидера страны прослушивали высшие чины МВД. Он также высказал опасение, что задержанные представители мафии находились в сговоре с представителями МВД, что предстоит доказать или опровергнуть в рамках уголовного дела.