Президент Ливана обвинил премьера в монополизации процесса формирования правительства

БЕЙРУТ, 30 марта. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун призвал премьер-министра Саада Харири вернуться к предусмотренным конституцией принципам формирования правительства, которые гарантируют межконфессиональный баланс интересов. В распространенном во вторник пресс-службой заявлении глава государства обвинил премьера в том, что тот "монополизировал процесс создания кабинета". "Политик, которому поручено сформировать исполнительный орган власти, должен осознавать, что не сможет сделать этого в одиночку, игнорируя роль президента", - подчеркнул он.

По словам Ауна, "выглядит странным, что Харири настаивает на включении в состав кабинета исключительно независимых специалистов, в то время как он сам таковым не является".

Заявление президента прозвучало на фоне новой инициативы по урегулированию правительственного кризиса, с которой выступил лидер Прогрессивно-социалистической партии (ПСП) Валид Джумблат. По сведениям газеты "Ан-Нахар", этот политик-центрист предложил создать кабинет из 24 министров, при этом треть из них будет подобрана президентом республики, а две трети - премьером и спикером парламента. По мнению Джумблата, "такое соотношение сил не даст ни одной стороне преимущества над другой".

Спикер парламента Набих Берри приветствовал инициативу лидера ПСП, реакции со стороны Ауна и Харири пока не последовало. Выступая в парламенте во вторник, Берри заявил, что "если в ближайшие два месяца в стране не появится правительство, то Ливан пойдет ко дну как "Титаник".

Президент Аун и назначенный премьер-министром лидер суннитского движения "Аль-Мустакбаль" Саад Харири не могут с декабря прошлого года договориться о распределении министерских постов в будущем кабинете между кандидатами от христианских и мусульманских общин. Аун требует включения в состав правительства представителей парламентских блоков, Харири отказывается это сделать, утверждая, что прерогатива формирования кабинета принадлежит премьер-министру, а президент по конституции только утверждает его состав.