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Президент Колумбии сообщил о поимке одного из главарей повстанческой группировки АНО

Иван Дуке подчеркнул, что колумбийские военные продолжат борьбу с группировкой

БОГОТА, 30 марта. /ТАСС/. Представители Вооруженных сил Колумбии провели операцию на севере страны, в результате которой им удалось захватить одного из главарей леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО). Об этом в понедельник сообщил президент южноамериканской республики Иван Дуке.

"Мы продолжаем наносить удары по структурам наркогруппировки АНО. В ходе операции <...> в муниципалитете Симити, департамент Боливар, была захвачена в плен Сандра Милена Лопес, которая известна под псевдонимом Лейди. Она была лидером фронта "Герои и мученики Санта-Росы", - написал он в своем Twitter.

Дуке подчеркнул, что колумбийские военные продолжат борьбу с АНО.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".

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КолумбияДуке, Иван
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