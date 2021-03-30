В Мичигане будут судить трех обвиняемых в сговоре с целью похищения губернатора

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Суд в американском штате Мичиган в понедельник постановил начать подготовку процесса по делу трех американцев, обвиняемых в сговоре с целью похищения губернатора Гретчен Уитмер. Об этом сообщил интернет-портал The Detroit News.

В 2020 году власти США задержали 14 человек по обвинению в подготовке похищения Уитмер и других официальных лиц. По данным властей, злоумышленники, являющиеся членами двух экстремистских группировок, были крайне недовольны санитарными мерами, введенными в Мичигане в связи с распространением нового коронавируса.

Уитмер выражала уверенность в том, что члены двух военизированных группировок были готовы не только похитить, но и убить ее.

Суд в городе Джексон (штат Мичиган) постановил рассмотреть по существу дела троих обвиняемых: Джозефа Моррисона, Пита Музико и Пола Беллара. Им инкриминируется членство в банде, оказание поддержки террористам, а также незаконное хранение огнестрельного оружия. Вместе с тем суд посчитал, что нет достаточных оснований для обвинения их в угрозах совершения терактов. На этом настаивала прокуратура.

Когда именно начнутся судебные процессы, пока не уточняется. Всем троим может грозить тюремное заключение на десятки лет.