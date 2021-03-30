СМИ: законодатели КНР поддержали проект избирательной реформы в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 марта. /ТАСС/. Члены Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламента) во вторник проголосовали единогласно в поддержку проекта реформы избирательной системы Гонконга. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, проект поправок к приложениям I и II основного закона Гонконга поддержали все 167 депутатов, против не высказался никто. Конкретные детали реформы пока не приводятся и, как ожидается, будут оглашены чуть позже.

Резолюция о разработке законопроекта о реформировании избирательной системы Гонконга была одобрена 11 марта на ежегодной сессии ВСНП. Подготовкой конкретных деталей документа 29 и 30 марта занимался постоянный комитет этого высшего законодательного органа.

Инициированная Пекином реформа нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". Он призван закрыть лазейку для проникновения "антикитайских элементов" в систему госуправления этого специального административного района КНР после принятия летом прошлого года закона о защите национальной безопасности.

В принятой Пекином резолюции речь шла об усовершенствовании метода формирования коллегии выборщиков в Гонконге и увеличении их числа с 1 200 до 1 500. Этот орган теперь будет не только голосовать за главу гонконгской администрации, но и обеспечивать избрание значительной части членов Законодательного совета. При этом контроль над допуском всех кандидатов будет усилен, а депутатский корпус увеличится с 70 до 90 человек.

При этом, по данным информированных источников, будет заметно сокращено число мест в Законодательном совете для депутатов, избираемых путем прямого голосования в территориальных округах. Также принято решение о создании специальной мандатной комиссии, которая будет отвечать за проверку квалификации всех кандидатов на выборах.