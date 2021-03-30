Белорусские следователи направили в суд более 700 дел, связанных с экстремизмом

МИНСК, 30 марта. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии передал прокурорам для направления в суды более 700 уголовных дел, связанных с экстремизмом. Об этом, как сообщает агентство БелТА , заявил во вторник начальник управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования СК Алексей Бородько.

"На данный момент СК расследованы и переданы прокурорам для направления в суд уголовные дела о более чем 700 преступлениях, связанных с экстремизмом. Активно принимаются меры по идентификации всех лиц, участвовавших в массовых беспорядках и других противоправных деяниях, особенно по установлению их организаторов и координаторов", - приводит агентство слова Бородько.

По его данным, в прошлом году к уголовной ответственности было привлечено более 350 лиц, две трети из которых признали свою вину полностью или частично. Средний возраст обвиняемых составлял от 25 до 33 лет, почти половина из них нигде не работала и не училась.

"Существенный рост преступлений, связанных с экстремистскими и деструктивными проявлениями на фоне произошедших в стране общественно-политических событий во второй половине прошлого года, стал профессиональным вызовом для Следственного комитета и всей правоохранительной системы", - сказал представитель СК.

По его словам, впервые следователи столкнулись "с таким масштабом преступлений этой категории наряду с беспрецедентным информационным давлением и противодействием расследованию".

"Это потребовало пересмотра подходов к организации раскрытия и расследования таких преступлений при сохранении качества и оперативности реагирования на все иные правонарушения", - заявил начальник управления СК Белоруссии.